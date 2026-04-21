Fiera del Levante, ponte con la Cina: avviato dialogo con la Canton Fair per nuove collaborazioni

Nuova Fiera del Levante

China Import and Export Fair

BARI - Si è conclusa con una lettera di ringraziamento la missione istituzionale del presidente della, Gaetano Frulli, in Cina, a Canton, sede della, una delle principali manifestazioni fieristiche a livello mondiale.

L’iniziativa ha rappresentato un primo passo concreto per l’avvio di un canale di dialogo con un partner internazionale di rilievo, rafforzando al tempo stesso il contesto del gemellaggio tra Bari e Guangzhou, che nel 2026 celebrerà il 40° anniversario.

Nel corso degli incontri, la delegazione barese ha illustrato il ruolo della Fiera del Levante nell’economia territoriale e le attività della Campionaria Internazionale. La controparte cinese ha manifestato interesse a proseguire il confronto, anche in ottica di scambio di best practice organizzative maturate in oltre sessant’anni di attività della fiera di Canton.

L’obiettivo dichiarato della Nuova Fiera del Levante è quello di favorire la partecipazione di operatori cinesi agli eventi ospitati a Bari, incluse manifestazioni di settore come Evolio Expo, ampliando le opportunità di incontro tra imprese e rafforzando l’attrattività del quartiere fieristico verso nuovi mercati internazionali.

Le interlocuzioni si sono concluse con la volontà condivisa di avviare un percorso di collaborazione, attualmente in fase di definizione. Nel frattempo, il presidente Frulli ha inviato un messaggio ufficiale di ringraziamento alla direzione della Canton Fair, confermando l’interesse a proseguire il dialogo nei prossimi mesi per definire ulteriori passaggi operativi.

Determinante, nel coordinamento della missione, il contributo di Gianpaolo Camaggio, fondatore e amministratore delegato di Sinoglobal Investments Advisory, che ha supportato la delegazione nelle relazioni con la controparte cinese.

Il percorso avviato viene considerato dalle parti come un primo passo verso possibili forme di collaborazione strutturata tra i due sistemi fieristici, con l’obiettivo di rafforzare gli scambi economici e commerciali tra Italia e Cina.