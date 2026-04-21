Taranto, maxi evasione da oltre 8 milioni: sequestrate slot machine illegali in cinque circoli ricreativi

TARANTO - È di oltre 8 milioni di euro il valore dell’evasione fiscale contestata a cinque circoli ricreativi di Taranto, al centro di un’operazione contro l’illecito utilizzo di slot machine non autorizzate.

L’indagine è stata condotta dalle Guardia di Finanza del comando provinciale di Taranto e rappresenta lo sviluppo, sul piano fiscale, di un precedente sequestro di 33 apparecchi da intrattenimento risultati non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Secondo quanto emerso, le apparecchiature venivano utilizzate per l’erogazione di vincite in denaro senza le necessarie autorizzazioni e senza il collegamento al sistema di controllo statale, eludendo così la normativa sul gioco lecito.

A seguito degli accertamenti, cinque persone sono state segnalate all’autorità competente per le violazioni riscontrate. Le indagini rientrano in un più ampio dispositivo di controllo volto a contrastare il gioco illegale e le relative forme di evasione fiscale sul territorio.