Finte malattia per andare a un concerto: operaio licenziato e condannato dal Tribunale di Trani

BARI - Un operaio di 52 anni è stato licenziato dalla propria azienda dopo aver dichiarato di essere assente per motivi di salute, mentre in realtà si trovava a un concerto a Bari.La vicenda, risalente al 26 giugno 2024, si è conclusa con una sentenza del Tribunale di Trani che ha confermato la legittimità del licenziamento per violazione del vincolo fiduciario e ha condannato il lavoratore al pagamento delle spese legali.Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva comunicato al datore di lavoro, tramite messaggi e successivamente con certificazione medica, di essere impossibilitato a recarsi al lavoro per una forte sindrome gastrointestinale. Tuttavia, l’azienda ha successivamente accertato che lo stesso giorno l’operaio si trovava in viaggio verso lo stadio San Nicola per assistere a un concerto.Nel corso del procedimento disciplinare e della successiva causa, la società ha presentato più testimonianze che confermavano la presenza del lavoratore all’evento. In aula, di fronte alle evidenze, l’uomo ha finito per ammettere i fatti.Il Tribunale ha ritenuto compromesso il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro, elemento considerato essenziale nel rapporto subordinato, confermando così il licenziamento e disponendo una condanna alle spese per un totale di circa 5.000 euro.