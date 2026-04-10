Prima Vera Fest 2026: Corato si trasforma in un’opera d’arte a cielo aperto

CORATO - Un’esplosione di colori, arte e creatività è pronta a invadere le strade del borgo: sabato 11 aprile torna la Prima Vera Fest, l’evento che trasforma Corato in un suggestivo museo a cielo aperto, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza immersiva unica.Giunta alla sua terza edizione e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, la manifestazione si conferma un appuntamento ormai consolidato, in grado di unire tradizione, espressione artistica e partecipazione collettiva.Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno attirato migliaia di visitatori nel centro storico, anche quest’anno Corato si prepara ad accogliere un weekend all’insegna dei colori, della creatività e della condivisione.L'inaugurazione domani a partire dalle 17.30 quando Via Roma, Piazza Sedile e Piazza Di Vagno diventeranno il cuore pulsante della manifestazione, animate da installazioni artistiche e allestimenti scenografici dedicati alla primavera. Tra le principali novità dell’edizione 2026 spiccano “Le Stradine dell’Arti”, percorsi tematici che si snodano tra i vicoli del borgo e raccontano il territorio attraverso diversi linguaggi espressivi. Mostre, installazioni e suggestioni visive accompagneranno i visitatori in un itinerario unico, arricchito anche da attività laboratoriali aperte al pubblico, come il corso di uncinetto e il laboratorio di manipolazione artistica, in programma nella fascia oraria 17:30–19:30.A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno gli elementi iconici della manifestazione: gli ombrelli colorati sospesi, il serpentone di petunie lungo Via Roma, le balle di fieno decorate, i fiori diffusi tra vicoli e piazze e i caratteristici rosoni pugliesi luminosi, ormai simbolo del festival e molto apprezzati anche sui social.Tra i momenti più attesi, l’inaugurazione del murale “Del cielo che non ha strade”, in programma sabato alle ore 17:30 in Via Roma. L’opera rappresenta un omaggio alla natura, alla primavera e alla poesia, proponendo un messaggio universale di armonia e connessione. Il programma prevede inoltre mercatini artigianali lungo Via Roma (sabato dalle 17:30 e domenica dalle 10:00), mentre Piazza Di Vagno ospiterà attività dedicate ai più piccoli con gonfiabili attivi in entrambe le giornate.A partire dalle ore 21:00, Piazza Sedile e Piazza Di Vagno si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto con musica dal vivo, offrendo momenti di festa e aggregazione per cittadini e visitatori.La giornata di domenica 12 aprile sarà arricchita da appuntamenti dedicati al benessere e alla creatività: alle ore 9:00 si terrà una sessione di Hatha Yoga all’aperto in Piazza Sedile, mentre nel pomeriggio proseguiranno le attività artistiche.La Prima Vera Fest 2026 è patrocinata da importanti enti istituzionali e realtà del territorio, tra cui il Comune di Corato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Camera di Commercio di Bari, il GAL Le Città di Castel del Monte, Slow Murgia e Confcommercio Bari BAT. L’organizzazione è curata dal Consorzio Puglia Culture.Con questa nuova edizione, la Prima Vera Fest si conferma un evento identitario e maturo, capace di valorizzare il patrimonio urbano e culturale di Corato, trasformando il borgo in uno spazio condiviso di bellezza, cultura e partecipazione. --