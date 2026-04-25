Foggia, 25 aprile: assessore Piemontese investito da monopattino in piazza Italia. Denunciato un 20enne

FOGGIA – Attimi di tensione durante le celebrazioni del 25 aprile in piazza Italia, dove l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese è stato investito da un monopattino elettrico.

Secondo quanto ricostruito, il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l’impatto, dileguandosi subito dopo l’incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha tentato un inseguimento senza però riuscire a bloccare il giovane.

L’assessore ha riportato alcune escoriazioni al piede destro, senza conseguenze gravi.

Le indagini della polizia locale, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la via di fuga, hanno permesso di risalire rapidamente all’identità del responsabile. Si tratta di un 20enne, successivamente denunciato.

L’episodio ha temporaneamente interrotto la serenità delle celebrazioni in piazza, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.