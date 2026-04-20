Foggia, attesa per l’autopsia su Dino Carta: indagini in corso sull’omicidio del personal trainer

FOGGIA - È prevista per la mattinata l’autopsia sul corpo di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a colpi di pistola la sera del 13 aprile in via Caracciolo a Foggia, a pochi metri dalla sua abitazione, mentre portava a passeggio il cane.

L’esame autoptico sarà eseguito presso l’istituto di medicina legale di Foggia dal professor Luigi Cipolloni, che riceverà incarico dalla Procura. Gli accertamenti potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’agguato.

Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri, che mantengono il massimo riserbo. Attesi nei prossimi giorni i risultati degli esami dattiloscopici su un caricatore di pistola rinvenuto sul luogo del delitto, che potrebbe essere stato perso dal killer durante la fuga.

Gli investigatori stanno inoltre analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, che avrebbero ripreso una persona con il volto coperto da un cappuccio a bordo di una bicicletta nei minuti precedenti l’omicidio. Allo studio anche un audio registrato da una telecamera condominiale, in cui si distinguerebbero quattro colpi di arma da fuoco e un possibile litigio precedente all’agguato.

Secondo quanto riferito, questa sera è previsto anche un corteo in memoria della vittima, organizzato da amici, colleghi e conoscenti. La manifestazione partirà dal luogo dell’omicidio e si concluderà davanti alla chiesa di San Francesco Saverio, dove Carta svolgeva attività di volontariato.