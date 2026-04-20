Brindisi, scoperta coltivazione di cannabis in casa: sequestrate due serre clandestine

BRINDISI - Proseguono i controlli delle forze dell’ordine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Brindisi. Nell’ambito di un’operazione mirata, la Guardia di Finanza ha scoperto un’attività di coltivazione domestica di cannabis all’interno di un appartamento situato in centro città.

Durante la perquisizione sono state sequestrate due serre clandestine e rinvenute dieci piante di cannabis, oltre a diverso materiale utilizzato per la coltivazione, tra cui serre portatili, ventilatori e altri strumenti per la crescita controllata delle piante.

Un giovane presente nell’abitazione è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire la destinazione dello stupefacente e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico e della produzione di sostanze stupefacenti.