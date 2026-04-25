Foggia, bambino di 3 anni investito e il conducente fugge: indagini in corso

FOGGIA - Momenti di paura nel pomeriggio a Foggia, dove un bambino di tre anni è stato investito da un’auto in via Bengasi. Dopo l’impatto, il conducente si è allontanato senza prestare soccorso.

Il piccolo si trovava a piedi insieme alla madre al momento dell’incidente. È stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti.

Secondo le prime informazioni sanitarie, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resterà comunque sotto osservazione per alcune ore per gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha avviato le indagini per risalire al responsabile. Gli agenti stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero risultare decisive per l’identificazione del cosiddetto “pirata della strada”.