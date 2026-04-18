Foggia, Green Energy Day: visita al polo KmetroVerde tra economia circolare e rinnovabili

FOGGIA - In occasione del Green Energy Day, l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima Debora Ciliento ha visitato questa mattina il Polo tecnologico per l’economia circolare e le fonti rinnovabili “KmetroVerde”, situato a Borgo Cervaro, nel territorio di Foggia.

L’iniziativa rientra nella giornata dedicata alla transizione ecologica, che permette a cittadini, studenti e famiglie di visitare impianti alimentati da fonti rinnovabili e realtà produttive impegnate in percorsi di efficienza energetica, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza diretta delle tecnologie legate alla decarbonizzazione.

Il polo “KmetroVerde”, inaugurato nel 2023 e realizzato dalla società Sistemi Energetici S.p.A., sorge su un’area industriale dismessa di circa 200.000 metri quadrati e rappresenta un modello di riconversione produttiva in chiave sostenibile. Il sito integra diverse attività: ricerca e sviluppo sulle energie rinnovabili, impianti per la produzione di biometano da biomasse e rifiuti organici, laboratori per la rigenerazione di componenti eolici e aree produttive dedicate alla costruzione di impianti. Sono inoltre previsti nuovi sviluppi per il trattamento dei RAEE e la produzione di idrogeno verde.

Durante la visita, l’assessore Ciliento, accompagnata dai rappresentanti della struttura e del Dipartimento regionale Ambiente, ha sottolineato il valore dell’iniziativa come esempio di collaborazione tra pubblico e privato.

“La transizione ecologica è già una realtà concreta – ha dichiarato – e questo impianto dimostra come sia possibile coniugare sviluppo industriale, tutela ambientale e innovazione. Servono esperienze come questa per accompagnare un cambiamento culturale verso la sostenibilità”.

L’evento si inserisce nel programma nazionale del Green Energy Day, promosso dal Coordinamento FREE con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.