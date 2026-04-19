“ABBA Dream Tribute” incanta Bari: al Teatro Team il successo del gruppo Abbadream

BARI - Al Teatro Team grande successo per “ABBA Dream Tribute”, lo spettacolo che ha riportato in scena tutta la magia senza tempo degli ABBA.

Sul palco, sabato 18 aprile, il gruppo italiano Abbadream – composto da Susanna Pellegrini, Cecilia Pascale, Antonio Gori, Simone Giusti, Alessandro Nottoli e Marco Campagna – ha accompagnato il pubblico in un viaggio emozionante tra le hit che hanno fatto la storia della musica internazionale.

Da Dancing Queen a Mamma Mia, passando per Take a Chance on Me e Waterloo, lo spettacolo ha fatto rivivere l’energia degli anni ’70 grazie a un’esecuzione interamente dal vivo, arricchita da coreografie, costumi scintillanti e giochi di luce.

Un omaggio fedele e coinvolgente al celebre quartetto svedese – formato da Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad – che continua a far sognare intere generazioni.

“ABBA Dream Tribute” si è confermato così non solo uno spettacolo musicale, ma una vera esperienza immersiva capace di riportare in vita un’epoca d’oro della musica pop, conquistando il pubblico barese con entusiasmo e partecipazione.