Foggia, guardia giurata uccide la moglie in casa: tragedia in via Salvemini

FOGGIA - Omicidio nella serata di Foggia, dove una guardia giurata ha ucciso la moglie a colpi di pistola all’interno dell’abitazione familiare, in via Gaetano Salvemini.

Secondo le prime ricostruzioni, i vicini avrebbero riferito di aver udito un violento litigio seguito dall’esplosione di almeno quattro colpi d’arma da fuoco. La donna è morta sul posto.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire il movente dell’omicidio.