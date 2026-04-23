Scontri e tragedie stradali nel Nord Barese e nel Salento: tre morti e diversi feriti

Le due auto coinvolte si sarebbero scontrate frontalmente, provocando la morte di una coppia di coniugi originari di Margherita di Savoia e il ferimento di altre cinque persone, tutte classificate in codice rosso. Per una delle vittime ferite è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco, impegnati anche nelle operazioni di estrazione dei corpi dalle lamiere.

Nel frattempo, un altro grave incidente si è verificato nel Salento sulla Strada Statale 275, nel tratto tra Maglie e Leuca. A perdere la vita è stato un ragazzo di 25 anni, Luigi Calora, originario di Castro.

La sua motocicletta si è scontrata frontalmente con una Ford Puma guidata da una donna di 46 anni di Trepuzzi, a bordo della quale viaggiava anche il marito. La donna è stata trasportata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per accertamenti, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione le dinamiche di entrambi gli incidenti.