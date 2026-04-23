Natuzzi, il 28 aprile vertice al MIMIT: Urso incontra Puglia e Basilicata sulla crisi aziendale

ROMA - È stato fissato per martedì 28 aprile, alle ore 10.00, un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy promosso e presieduto dal ministro Adolfo Urso, dedicato alla vertenza che coinvolge il gruppo Natuzzi.

Al tavolo ministeriale prenderanno parte i rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata, territori nei quali sono localizzati gli stabilimenti produttivi dell’azienda, storica realtà del settore del mobile imbottito.

L’incontro ha l’obiettivo di definire un coordinamento tra governo e amministrazioni regionali per affrontare la fase di crisi e individuare una strategia condivisa che possa tutelare la continuità produttiva e occupazionale del gruppo.

La convocazione arriva in un momento delicato per il comparto, su cui pesano le preoccupazioni legate al piano industriale e alle possibili ricadute sui livelli occupazionali nei due territori coinvolti.

Il confronto del 28 aprile rappresenterà quindi un passaggio istituzionale chiave per la gestione della vertenza e per la definizione di eventuali misure di sostegno al settore.