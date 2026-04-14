Foggia, ucciso a colpi di arma da fuoco un 42enne: indagano i carabinieri

La vittima è Annibale Carta, conosciuto da amici e conoscenti come Dino. Si trattava, secondo le prime informazioni, di un personal trainer incensurato, residente proprio nella zona dove è avvenuto l’agguato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che stanno conducendo i rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era appena sceso in strada per portare a spasso il cane quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi di arma da fuoco, esplosi con ogni probabilità da una pistola di piccolo calibro. I proiettili lo hanno colpito mortalmente, senza lasciargli scampo.

Sgomento tra i residenti della zona, che hanno riferito di aver udito alcuni spari senza inizialmente comprendere la gravità della situazione. “Una bravissima persona, sposato e con figli piccoli – raccontano alcuni abitanti – una persona tranquilla. Abbiamo sentito dei colpi, ma non avevamo capito cosa fosse successo. È davvero una tragedia”.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per individuare il responsabile o i responsabili e chiarire il movente dell’omicidio.