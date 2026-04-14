Carovigno, inseguimento dopo un furto finisce in incidente: ferito il titolare di un bar tabacchi

CAROVIGNO – Notte di tensione nel centro di Carovigno, dove un inseguimento dopo un furto si è concluso con un incidente stradale in corso Umberto I.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni malviventi avrebbero fatto irruzione all’interno di un bar tabacchi, mettendo a segno un furto. Il titolare dell’attività, accortosi dell’accaduto, si sarebbe messo subito all’inseguimento dei ladri a bordo della propria auto, una Opel Astra.

Durante la corsa, però, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a collidere con una Peugeot 206 parcheggiata lungo la strada e ribaltandosi successivamente. L’impatto ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e i militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione locale. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per individuare i responsabili del furto, che al momento risultano ancora in fuga.