Serie C, girone C: Monopoli ko, crolla il Cerignola. L’Altamura strappa un pari
Ss Monopolo 1966
FRANCESCO LOIACONO - Nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C arrivano risultati contrastanti per le squadre pugliesi, tra sconfitte pesanti e un pareggio nel finale.
Brutta battuta d’arresto per il Monopoli, che cade 2-0 sul campo dell’Atalanta Under 23 allo stadio Stadio Comunale di Caravaggio. Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si decide nella ripresa: al 9’ è Misitano a sbloccare il match di testa su cross di Ghislandi, mentre al 28’ arriva il raddoppio firmato da Cissè, ancora con un colpo di testa su assist dello stesso Ghislandi.
Non sorride nemmeno l’Audace Cerignola, travolta 4-1 dalla Casertana allo stadio Stadio Alberto Pinto. I padroni di casa partono fortissimo: Girelli segna al 2’ e raddoppia già all’8’, mentre al 18’ Llano firma il tris con un rasoterra preciso. Al 42’ Butic cala il poker su punizione. Nella ripresa, al 18’, D’Orazio realizza il gol della bandiera per i pugliesi con una conclusione dalla distanza.
In classifica, Monopoli e Cerignola restano appaiate all’ottavo posto con 52 punti, rallentando la corsa in zona playoff.
Pari casalingo invece per il Team Altamura, che impatta 1-1 contro il Giugliano Calcio 1928 allo stadio Stadio Tonino D’Angelo. I padroni di casa passano in vantaggio allo scadere del primo tempo (45’) con Grande, bravo a finalizzare al volo su cross di Curcio. Il pareggio arriva però nel finale: al 44’ della ripresa Zammarini trova l’1-1 con una girata di sinistro. L’Altamura sale così a 44 punti, mantenendo l’undicesima posizione.
Nel prossimo turno, la trentasettesima giornata, riflettori puntati su domenica 19 aprile alle 20:30: il Monopoli ospiterà il Foggia allo stadio Stadio Vito Simone Veneziani, mentre il Cerignola affronterà proprio l’Altamura nel derby pugliese allo stadio Stadio Domenico Monterisi. Una giornata che potrebbe risultare decisiva per gli equilibri della classifica.