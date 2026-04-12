Ospedale Perrino, giornata straordinaria contro le liste d’attesa: effettuati circa 25 interventi di cataratta

BRINDISI - Una giornata definita “straordinaria” dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi si è svolta presso il blocco operatorio dell’ospedale Perrino, con un’iniziativa dedicata all’abbattimento delle liste d’attesa. Anche in un giorno festivo, la struttura ha mantenuto piena operatività, consentendo l’esecuzione di circa 25 interventi chirurgici di cataratta distribuiti su due sale operatorie.L’iniziativa ha rappresentato un importante esempio di organizzazione sanitaria orientata alla riduzione dei tempi di attesa e al miglioramento dell’accesso alle cure. A sottolinearlo è la Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi, Paola De Biasi, che ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e per la collaborazione tra tutte le figure professionali coinvolte.Secondo quanto evidenziato, la giornata ha visto il lavoro congiunto di chirurghi, anestesisti, infermieri e personale di supporto, che hanno garantito la piena operatività delle sale operatorie in un contesto organizzativo straordinario. La Presidente ha definito l’iniziativa un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa tradursi in risultati tangibili per i cittadini, soprattutto in un ambito delicato come quello delle liste d’attesa.Particolare rilievo è stato attribuito al ruolo degli infermieri, indicati come pilastro fondamentale del sistema sanitario. La Presidente ha sottolineato come, anche in questa occasione, il personale infermieristico abbia dimostrato elevata professionalità, disponibilità e senso di responsabilità, garantendo un’assistenza qualificata e centrata sulla persona anche al di fuori dei consueti orari di servizio.L’evento ha visto anche la presenza del Presidente del Consiglio regionale, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso le iniziative finalizzate al potenziamento dell’attività chirurgica e alla riduzione dei tempi di attesa nel sistema sanitario regionale.Un ringraziamento è stato rivolto alla Direzione Strategica dell’ospedale per la programmazione e l’organizzazione della giornata straordinaria, considerata un intervento concreto per rispondere ai bisogni dei cittadini e migliorare l’efficienza del sistema sanitario.L’iniziativa, che ha permesso di trattare un numero significativo di pazienti in un’unica giornata, rappresenta secondo l’OPI di Brindisi un modello virtuoso da valorizzare e potenzialmente replicare, nell’ottica di un progressivo miglioramento della capacità di risposta della sanità pubblica locale.