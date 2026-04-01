Gattuso dopo l’eliminazione: “Non meritavamo una mazzata così”

ZENICA - “Io oggi chiedo scusa, non ce l’ho fatta. I ragazzi non si meritavano una batosta così: hanno corso, hanno lottato. Devo solo ringraziarli. Una mazzata così è difficile da digerire, fa male. Volevamo passare per noi, per l’Italia, per tutto il movimento”.

Così un commosso Gennaro Gattuso dopo l’eliminazione della Italia nazionale di calcio contro la Bosnia ed Erzegovina nazionale di calcio.

“È ingiusto ma il calcio è questo — ha aggiunto — a volte ho gioito, altre ho preso mazzate, ma questa è difficile da digerire. Mi hanno sorpreso anche oggi per il cuore e l’attaccamento”.

Sul futuro, Gattuso ha glissato: “Non è importante parlarne oggi. Ci teniamo questa prestazione, ma fa male”.