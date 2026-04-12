'Giallo e Nero di Puglia', a Brindisi l'incontro con Giuliano Pasini



BRINDISI - “Giallo e Nero di Puglia”, il festival letterario dedicato ai generi thriller, noir e mystery, ospita a Brindisi lo scrittore e blogger Giuliano Pasini per un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa della suspense. L’autore sarà ospite lunedì 13 aprile alle ore 18 presso il Mondadori Bookstore, dove presenterà il suo romanzo “Il silenzio che resta”. Dialoga con l’autore Regina Cesta. - “Giallo e Nero di Puglia”, il festival letterario dedicato ai generi thriller, noir e mystery, ospita a Brindisi lo scrittore e blogger Giuliano Pasini per un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa della suspense. L’autore sarà ospite lunedì 13 aprile alle ore 18 presso il Mondadori Bookstore, dove presenterà il suo romanzo “Il silenzio che resta”. Dialoga con l’autore Regina Cesta.





Pasini, vincitore della prima edizione di “Giallo e Nero di Puglia” e insignito della menzione d’onore al “Premio Giorgione 2025”, torna con un thriller in cui nulla è davvero come appare. Al centro della vicenda c’è la scomparsa di un bambino, un evento che riapre ferite mai rimarginate e riporta alla luce un caso di anni prima, segnato da una coincidenza inquietante: anche allora il protagonista era un bambino della stessa età e con lo stesso nome. Con questo romanzo, l’autore unisce pathos e solidità dell’intreccio, costruendo una trama coinvolgente che accompagna il lettore fino all’ultima pagina, nel desiderio di scoprire la verità.





Martedì 14 aprile, inoltre, Giuliano Pasini sarà ospite - per il programma “Scuole in Giallo” - del Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi, dove dialogherà con gli studenti sui temi del romanzo.