Ginosa presenta il VII Trofeo XCO Terra delle Gravine: sport e territorio protagonisti
GINOSA (TA) - Il Comitato Provinciale FCI Taranto invita la stampa alla conferenza di presentazione della settima edizione del Trofeo XCO Terra delle Gravine, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario nazionale della mountain bike targata Federazione Ciclistica Italiana.
L’evento si conferma di grande prestigio sportivo, essendo valido come: Campionato Italiano Team Relay, Coppa Italia Giovanile XCO e XCO Borbonica Cup.
Una triplice valenza che rende la manifestazione un punto di riferimento per atleti, squadre e appassionati provenienti da tutta Italia.
Oltre all’aspetto agonistico, il Trofeo rappresenta anche un’importante occasione di promozione per il territorio di Ginosa e della suggestiva Terra delle Gravine, valorizzandone le bellezze paesaggistiche, culturali e turistiche.
La conferenza stampa si terrà martedì 28 aprile 2026 alle ore 10:00 presso il Palazzo della Cultura, situato in Corso Vittorio Emanuele II. Durante l’incontro verranno illustrati nel dettaglio il programma sportivo e tutte le iniziative collaterali pensate per esaltare il legame tra sport e territorio.
Un appuntamento che si preannuncia imperdibile, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi vede nello sport un potente strumento di valorizzazione locale.