“Miles Gloriosus” con Ettore Bassi in tournée in Puglia: la grande commedia di Plauto nei teatri della regione

BARI - Dal 27 aprile prende il via in Puglia la tournée del “Miles Gloriosus” di Tito Maccio Plauto, produzione della Compagnia del Sole che porterà sui palcoscenici regionali una delle più celebri commedie del teatro latino, in una rilettura contemporanea e corale.

Protagonista dello spettacolo è Ettore Bassi nel ruolo del celebre soldato fanfarone Pirgopolinice, affiancato da un cast composto da Flavio Albanese, Stella Addario, Patrizia Labianca, Loris Leoci, Tony Marzolla, Luigi Moretti, Dino Parrotta e Alessia Racci Chini.

La messinscena, firmata da Marinella Anaclerio, propone una rilettura originale del testo plautino, con una drammaturgia che trasporta la vicenda in una Efeso dalle atmosfere quasi “western spaghetti”. Al centro della narrazione resta la figura di Pirgopolinice, soldato vanitoso e presuntuoso che si crede invincibile, destinato però a cadere vittima di un inganno orchestrato dal servo Palestrione e dai suoi complici.

Secondo la regia, il personaggio principale diventa una metafora dei vizi contemporanei legati all’autocelebrazione e al bisogno di consenso, trasformandosi in una figura comica ma al tempo stesso critica.

Lo spettacolo si sviluppa come una costruzione corale, con dieci interpreti in scena impegnati in una partitura dinamica definita dalla regista come una “danza degli attori”, caratterizzata da ritmo serrato e forte impatto visivo.

La tournée toccherà diverse città pugliesi. Si parte da Taranto, al Teatro Fusco, il 27 e 28 aprile. Seguiranno le tappe di Bitonto, al Teatro Traetta, il 29 e 30 aprile, e successivamente Taviano il 21 maggio al Multiplex Teatro Fasano. La chiusura è prevista a Barletta, al Teatro Curci, con tre repliche tra il 22 e il 24 maggio.

Lo spettacolo è inserito nelle stagioni dei teatri comunali delle città coinvolte, in collaborazione con Puglia Culture. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente.