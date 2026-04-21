Ginosa, violenza in famiglia: 42enne arrestato dopo l’aggressione a madre e sorella

GINOSA - È stato arrestato in flagranza dai Carabinieri un uomo di 42 anni a Ginosa, con le accuse di atti persecutori e lesioni personali in ambito di violenza domestica.

L’intervento è scattato al culmine dell’ennesimo episodio di tensione familiare. I militari, con il supporto della compagnia di Castellaneta, sono giunti nell’abitazione dopo la segnalazione, trovando la madre e la sorella dell’uomo in evidente stato di agitazione.

Secondo la ricostruzione, il 42enne si sarebbe presentato a casa della madre, una donna di 62 anni, dando origine a una violenta aggressione nei confronti di entrambe le familiari durante una discussione legata a dissidi interni.

Le verifiche successive hanno delineato un quadro di presunti episodi di violenza ripetuti nel tempo. La madre, rimasta ferita, è stata trasportata all’ospedale di Castellaneta per le cure necessarie.

A seguito dell’intervento, i carabinieri hanno attivato le procedure previste dal cosiddetto “codice rosso”, lo strumento normativo dedicato ai casi di violenza domestica e di genere, che consente una corsia preferenziale per la tutela delle vittime e l’intervento rapido dell’autorità giudiziaria.