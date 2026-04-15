Green Energy Day 2026: porte aperte alla transizione energetica anche in Puglia

BARI - Torna in tutta Italia il Green Energy Day, in programma il 17 e 18 aprile 2026: due giornate dedicate alla sostenibilità e alla transizione energetica, promosse dal Coordinamento FREE insieme a Legambiente e a numerose associazioni del settore. L’iniziativa offre a cittadini, famiglie e scuole l’opportunità di visitare gratuitamente impianti a fonti rinnovabili e realtà impegnate nell’efficienza energetica.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’appuntamento raddoppia e coinvolge decine di siti in tutta la penisola, con visite guidate pensate per far conoscere da vicino il funzionamento delle tecnologie sostenibili e il loro impatto concreto nella lotta ai cambiamenti climatici.

Le iniziative in Puglia

Anche la Puglia partecipa all’evento con due appuntamenti aperti al pubblico:

A Foggia , in località Borgo Cervaro, sarà visitabile l’impianto di biometano di Sistemi Energetici S.p.A. Kmetro Verde. La struttura integra due linee produttive: una dedicata ai sottoprodotti agricoli e zootecnici, l’altra alla lavorazione dei rifiuti organici e dei fanghi di depurazione.

, in località Borgo Cervaro, sarà visitabile l’impianto di biometano di Sistemi Energetici S.p.A. Kmetro Verde. La struttura integra due linee produttive: una dedicata ai sottoprodotti agricoli e zootecnici, l’altra alla lavorazione dei rifiuti organici e dei fanghi di depurazione. A Monteparano, nel Tarantino, i visitatori potranno scoprire l’impianto agrivoltaico ENERPOINT, che unisce produzione agricola e fotovoltaica, rappresentando un modello innovativo di integrazione tra energia e territorio.

Un’occasione per informare e coinvolgere

Il Green Energy Day si conferma un appuntamento strategico per diffondere conoscenza e consapevolezza. Attraverso l’esperienza diretta, i partecipanti possono comprendere i benefici delle energie rinnovabili, osservare come gli impianti si inseriscono nel paesaggio e approfondire il loro ruolo nella decarbonizzazione.

L’obiettivo è anche culturale: superare diffidenze e promuovere un consenso informato verso un modello energetico più sostenibile, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei al 2030.

Il programma completo delle visite è disponibile sul sito ufficiale dell’iniziativa, in continuo aggiornamento.