Bisceglie, annullati gli spettacoli del 19 aprile al Teatro Garibaldi per lutto cittadino

Puglia Culture

BISCEGLIE - Il Comune di Bisceglie, d’intesa con, ha disposto l’annullamento degli spettacoli in programma domenica 19 aprile al Teatro Comunale Garibaldi, nell’ambito della stagione teatrale cittadina.

La decisione è stata presa in segno di rispetto per il lutto che ha colpito la comunità locale nei giorni scorsi, un evento che ha profondamente scosso l’intera città e portato l’amministrazione comunale a invitare alla sospensione delle attività culturali previste.

Non andranno dunque in scena i due appuntamenti di danza previsti: “La mia vita per un bignè” della Fondazione Egri per la Danza e “Puzzle” di ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza.

In una nota ufficiale, Puglia Culture ha espresso la propria vicinanza alle famiglie coinvolte e a tutta la comunità biscegliese, unendosi al cordoglio collettivo in un momento particolarmente delicato.

Le informazioni relative alle modalità di rimborso dei biglietti o a un eventuale recupero degli spettacoli saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali.