Grottaglie: al via “Pagine di Puglia”, rassegna letteraria tra libri, autori e territorio

GROTTAGLIE – Prende il via la prima edizione di “Pagine di Puglia”, rassegna di incontri letterari promossa dall’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Grottaglie, in collaborazione con CoopCulture, il Presidio del Libro e diverse realtà scolastiche e istituzionali del territorio.

Il progetto, che si svolgerà fino al 12 giugno, prevede sette appuntamenti dedicati a presentazioni di libri e dialoghi con gli autori pugliesi o con opere legate al territorio regionale. Gli incontri si terranno principalmente nella Biblioteca comunale “F. G. Pignatelli” e, per alcuni appuntamenti conclusivi, negli spazi del Castello Episcopio.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile, alle ore 18, nella Biblioteca comunale di Grottaglie, con la presentazione della raccolta poetica “Pelle notturna” di Stefano Gianfreda, pubblicata da Gianfranco Lisi Edizioni nel 2025. L’opera è composta da poesie brevi che costruiscono un percorso intimo e frammentato tra memoria, amore e dimensione notturna, in una scrittura che alterna delicatezza e intensità espressiva.

Durante l’incontro interverranno il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò, l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Capriglia, rappresentanti del settore culturale comunale, il presidente del Presidio del Libro di Grottaglie Piero Aresta e l’autore, che dialogherà con la docente Mariella D’Adamo. Previsti anche momenti di lettura pubblica di brani del testo, affidati a lettori del pubblico e su indicazione dell’autore.

La rassegna, alla sua prima edizione, è stata pensata come un percorso di promozione della lettura e di valorizzazione della produzione letteraria pugliese contemporanea. Come sottolineato dall’assessore Capriglia, l’iniziativa punta a coinvolgere cittadini e studenti in un confronto culturale aperto, trasformando la biblioteca e i luoghi della cultura cittadina in spazi di dialogo e partecipazione.

Il programma proseguirà con altri cinque appuntamenti nella Biblioteca comunale e due incontri finali al Castello Episcopio, con una selezione di opere che spaziano dalla narrativa al saggio, fino alla poesia, contribuendo a restituire un quadro articolato della produzione editoriale pugliese più recente.