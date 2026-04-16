Incendio nella notte a Rutigliano, danneggiato il dehor del Namasté al Salotto

Le fiamme hanno interessato il dehor del locale, distruggendo parte degli arredi, tra cui tavoli, sedie e strutture in legno. Ancora da chiarire le cause del rogo, su cui sono in corso accertamenti.

Fondamentale è stato il rapido intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che hanno circoscritto l’incendio evitando conseguenze più gravi e mettendo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

A commentare l’accaduto sono stati gli stessi titolari, che hanno scelto l’ironia sui social: “No, non abbiamo organizzato nessun barbecue ieri”, accompagnando il messaggio con un ringraziamento per la vicinanza ricevuta da clienti e cittadini.

Nonostante i danni, l’attività è ripresa già dalle prime ore del mattino. Lo staff si è subito rimesso al lavoro e il locale ha riaperto regolarmente, confermando la volontà di ripartire senza interruzioni: “Il Namasté è sano e salvo, vi aspettiamo come sempre con i nostri sorrisi”, hanno concluso i gestori.