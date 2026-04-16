Grottaglie, torna la rassegna “Pagine di Puglia”: il 17 aprile protagonista il giallo di Marcello Abrescia

L’iniziativa, avviata lo scorso 27 marzo e in calendario fino al 12 giugno, propone un ciclo di sette incontri dedicati ad autori pugliesi o a opere legate al territorio. Dopo i primi appuntamenti dedicati a poesia e teatro, la rassegna entra ora nel vivo della narrativa con un genere, il giallo, sempre più apprezzato dal pubblico.

Durante l’incontro interverranno l’assessora alla Cultura Raffaella Capriglia, rappresentanti del settore Cultura del Comune, il presidente del Presidio del Libro di Grottaglie Piero Aresta e l’autore, che dialogherà con la docente Maria Pia Intini. Prevista anche la lettura di alcuni brani a cura dell’attore Sergio Tersigni.

Il romanzo racconta le indagini del vicequestore Parisi, tornato a Taranto per affrontare un caso complesso che si sviluppa all’interno di una famiglia segnata da tensioni e fragilità. Un delitto singolare, in cui l’arma del crimine è una pastiera, conduce il protagonista a scavare nelle dinamiche psicologiche dei personaggi più che affidarsi a tecniche investigative tradizionali.

La rassegna “Pagine di Puglia” nasce con l’obiettivo di valorizzare la produzione letteraria locale e promuovere la lettura come momento di confronto e crescita culturale. Gli incontri, a ingresso libero, si svolgono tra la Biblioteca comunale e il Castello episcopio, coinvolgendo istituzioni, scuole e realtà associative del territorio.

Il calendario proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati alla narrativa e alla saggistica, consolidando un percorso culturale che punta a rafforzare il legame tra autori, lettori e identità pugliese.



