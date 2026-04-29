Infortunio all’ex Ilva di Taranto: operaio colpito da una catena in manutenzione, non è grave

TARANTO - Un infortunio sul lavoro si è verificato nella notte all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, coinvolgendo un operaio di 46 anni dipendente della ditta Semat, impegnato nel reparto manutenzione degli altiforni.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni nell’area del campo di colata dell’altoforno 2 (Afo2), dove il lavoratore sarebbe stato colpito con forza alla coscia da una catena.

L’operaio è stato soccorso immediatamente e trasferito inizialmente presso l’infermeria interna dello stabilimento. Successivamente è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per ulteriori accertamenti.

Le condizioni del 46enne, stando alle informazioni disponibili, non destano al momento particolare preoccupazione.

Dell’accaduto è stato informato lo Spesal, che ha avviato gli accertamenti di competenza per ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.