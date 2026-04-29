Tragedia sulla Statale 16 ad Apricena: donna muore in scontro tra scooter e furgone

APRICENA - Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 29 aprile lungo la Statale 16, all’altezza del territorio di Apricena, nel Foggiano. Nel violento impatto tra uno scooter e un furgone ha perso la vita una donna.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 631+900, in direzione San Severo–Poggio Imperiale, nei pressi dell’incrocio con via Apricena. Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sarebbero scontrati con forte violenza.

A seguito dell’urto, la conducente dello scooter, una donna di origine rumena, è stata sbalzata sull’asfalto riportando traumi fatali. Il decesso è avvenuto sul colpo. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note dalle autorità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, giunti dalle postazioni di Apricena e Lesina, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Severo, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.