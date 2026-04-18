Inseguimento e schianto tra Carbonara e Ceglie: ladri d’auto in fuga nelle campagne

Ancora momenti di alta tensione nel Barese, dove nel pomeriggio di venerdì si è verificato un nuovo inseguimento tra le volanti della polizia e presunti ladri d’auto. L’episodio arriva a poche ore di distanza da un caso analogo registrato giovedì nel quartiere Sant’Anna, confermando un’escalation di interventi nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti della Questura di Bari avrebbero intercettato un’Alfa Romeo Giulietta risultata rubata. Alla vista della pattuglia, i due occupanti si sarebbero dati immediatamente alla fuga, imboccando a forte velocità le strade di campagna tra Carbonara e Ceglie del Campo.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità durato diversi minuti, durante il quale sono intervenute anche altre pattuglie in supporto. La corsa si è conclusa quando i fuggitivi hanno perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un muretto a secco. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso l’auto completamente inutilizzabile.

Nonostante lo schianto, i due uomini sono riusciti a uscire dall’abitacolo e a fuggire a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Non si esclude che uno dei due possa essere rimasto ferito: secondo le prime ipotesi investigative, avrebbe battuto la testa contro il parabrezza durante l’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, impegnati nei rilievi per raccogliere impronte e individuare eventuali tracce biologiche utili all’identificazione dei sospetti. Le ricerche sono ancora in corso.