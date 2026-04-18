Falcone, 150 presenze in Serie A con il Lecce: lunedì sfida alla Fiorentina al Via del Mare

- Il Wladimiro Falcone raggiunge un traguardo importante con la maglia del US Lecce: 150 presenze in Serie A con i salentini. Un risultato significativo per il portiere giallorosso, diventato nel tempo un punto di riferimento della squadra.

Nel campionato in corso, Falcone ha già collezionato 32 presenze, confermandosi titolare stabile tra i pali. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile della UC Sampdoria, per poi proseguire con diverse esperienze tra i professionisti, tra cui Cosenza Calcio, Lucchese 1905, USD Follonica Gavorrano, AS Livorno Calcio, Savona FBC e Como 1907, oltre alla formazione Primavera della Sampdoria e alla Vigor Perconti.

A livello internazionale, Falcone ha indossato la maglia della Italia Under-20 in cinque occasioni e quella della Italia Under-19 in una partita.

Il portiere è legato al Lecce da un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e sarà regolarmente in campo dal primo minuto anche nella sfida di lunedì 20 aprile alle 20.45 contro la ACF Fiorentina, in programma allo stadio Stadio Via del Mare per la trentatreesima giornata di Serie A.

Per il Lecce, l’obiettivo stagionale resta la salvezza, traguardo per il quale l’esperienza e l’affidabilità di Falcone rappresentano un elemento chiave.