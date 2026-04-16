Inseguimento sulla SS16 a Bari: volanti della Polizia sulle tracce di una banda di ladri d’auto

BARI - Mattinata movimentata lungo la Strada Statale 16 a Bari, dove si sarebbe verificato un inseguimento tra alcune volanti della Polizia di Stato e un gruppo di presunti ladri d’auto.

L’episodio è avvenuto nel tratto compreso tra Sant’Anna e San Giorgio, una zona particolarmente trafficata nelle ore mattutine. Secondo le prime ricostruzioni, le pattuglie avrebbero intercettato i sospetti dando il via a un inseguimento ad alta velocità lungo l’arteria stradale.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’esito dell’operazione né sull’eventuale fermo dei responsabili. Le verifiche sono ancora in corso da parte delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente allarme legato ai furti d’auto in Puglia, fenomeno che continua a interessare diverse aree della regione e che vede spesso l’azione di gruppi organizzati capaci di operare con rapidità e precisione, rendendo complesso il contrasto investigativo.