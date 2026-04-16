Lecce, all’Accademia di Belle Arti la proiezione del cortometraggio 'Quando soffia il vento'



LECCE – Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 11:30, presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, sarà proiettato il cortometraggio "Quando soffia il vento", scritto e diretto da Mauro Cerminara. – Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 11:30, presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, sarà proiettato il cortometraggio "Quando soffia il vento", scritto e diretto da Mauro Cerminara.





L’opera, realizzata in collaborazione con AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule e 118 Nazionale, con il sostegno della Calabria Film Commission e il patrocinio dell’ABA Lecce, affronta il tema della donazione degli organi attraverso un racconto intenso e coinvolgente. Protagonisti del film sono gli attori Ettore Bassi e Lucia Rossi.





Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’ABA Lecce, Dott. Nicola Ciracì, e del Direttore, Prof. Nunzio Fiore, seguirà un incontro con il regista Mauro Cerminara e gli ospiti: la Dott.ssa Milena Cagnazzo, presidente provinciale AIDO, la Dott.ssa Maria Luisa Greco, assessore del Comune di Lecce, e il Prof. Giacomo Toriano, docente di Regia.





Il dibattito sarà moderato dalla Dott.ssa Valeria De Vitis. L’iniziativa è curata dalla Prof.ssa Patrizia Dal Maso.





L’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento e sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza sociale come la donazione degli organi.





Il cortometraggio è disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.