Italia perfetta in Billie Jean King Cup: 3-0 al Giappone e qualificazione alle Finals di Shenzhen

FRANCESCO LOIACONO - Nel turno preliminare della Billie Jean King Cup arriva una netta affermazione per l’Italia, che supera il Giappone con un convincente 3-0 a Velletri, conquistando così l’accesso alle Finals a otto squadre.

Ad aprire la sfida è stata Elisabetta Cocciaretto, protagonista di una prova solida contro la giapponese Moyuka Uchijima: l’azzurra si è imposta con il punteggio di 7-5 6-2, indirizzando subito l’incontro dalla parte dell’Italia. Nel secondo singolare Jasmine Paolini ha confermato il vantaggio dominando Himeno Sakatsume con un netto 6-3 6-1. Il punto decisivo è arrivato nel doppio, dove la coppia composta da Sara Errani e ancora Paolini ha chiuso i conti battendo 6-2 7-5 le giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama.

Nell’altra sfida di rilievo, la Gran Bretagna ha superato l’Australia per 3-1 a Melbourne. Nel primo singolare la britannica Mika Stojsavlijevic ha avuto la meglio su Talia Gibson con un doppio tie-break (7-6 7-5). Successivamente Harriet Dart ha rimontato Kimberly Birrell vincendo 4-6 6-3 6-3. Il punto del successo è arrivato nel doppio grazie a Jodie Burrage e ancora Dart, che hanno sconfitto 6-4 6-3 la coppia australiana formata da Storm Hunter e Ellen Perez. L’unico punto per l’Australia è arrivato nel singolare con Emerson Jones, vincitrice 7-5 6-3 contro Katie Swan.

Le Finals a otto squadre della competizione si disputeranno dal 22 al 27 settembre a Shenzhen, in Cina. Il sorteggio del tabellone — che definirà accoppiamenti di quarti di finale, semifinali e finale — è previsto per il mese di maggio.