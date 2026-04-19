Juventus-Bologna 2-0: Spalletti consolida il 4° posto e allunga in zona Champions
TORINO - La Juventus di Luciano Spalletti supera il Bologna per 2-0 e rafforza la propria posizione al quarto posto in classifica, portandosi a +5 su Como e AS Roma nella corsa alla qualificazione in Champions League.
La partita si indirizza subito: dopo meno di due minuti è David a sbloccare il risultato, firmando il vantaggio bianconero. Nel primo tempo la Juventus sfiora anche il raddoppio con una traversa colpita dall’ex Holm, in una fase di gioco in cui i padroni di casa mantengono il controllo del match.
Nella ripresa arriva il 2-0: entrato dalla panchina, Thuram trova la rete che chiude virtualmente la gara. Il Bologna prova a reagire e colpisce anche un palo con Rowe, ma non riesce a riaprire il risultato.
La squadra bianconera gestisce il finale e porta a casa tre punti pesanti, fondamentali nella corsa all’obiettivo stagionale della qualificazione alla prossima Champions League.