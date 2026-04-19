Miro Durante in concerto a Castri di Lecce: una serata tra tradizione e libertà espressiva



CASTRÌ DI LECCE (LE) - Domenica 26 aprile 2026, alle ore 20.00, il Laboratorio teatrale-musicale “Annarita Luceri” di Castri di Lecce ospiterà un evento speciale all’insegna della musica d’autore. L’Associazione Gigante Garage Lab invita il pubblico a partecipare al concerto di Miro (Palmiro Durante), artista capace di unire radici e sperimentazione, accompagnato da Giorgio Distante al basso e alla tromba. - Domenica 26 aprile 2026, alle ore 20.00, il Laboratorio teatrale-musicale “Annarita Luceri” di Castri di Lecce ospiterà un evento speciale all’insegna della musica d’autore. L’Associazione Gigante Garage Lab invita il pubblico a partecipare al concerto di Miro (Palmiro Durante), artista capace di unire radici e sperimentazione, accompagnato da Giorgio Distante al basso e alla tromba.





Chitarrista di grande sensibilità e spessore, Miro ha costruito nel tempo un percorso artistico originale e riconoscibile. Dopo la formazione in chitarra classica, si avvicina alla musica rock e popolare del Salento, partecipando anche a diverse edizioni de “La Notte della Taranta” come membro dell’orchestra. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con importanti protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, prendendo parte a tournée in Italia e all’estero e collaborando con artisti di rilievo.





Tra le esperienze più significative, anche la partecipazione allo spettacolo “Molto rumore per nulla” sotto la direzione artistica di Gigi Proietti, a testimonianza della sua versatilità e apertura a contaminazioni tra musica e teatro.





Il suo percorso artistico approda poi a una dimensione più personale e libera, che si concretizza nell’album d’esordio “A te sarò per sempre”, vincitore del Premio Civilia “Zingari felici” come miglior album salentino del 2021. Il titolo nasce da una frase intensa scritta dal nonno dell’artista in una cartolina dal fronte, simbolo di una profondità emotiva che attraversa l’intero lavoro.





Il repertorio di Miro affonda le radici nella tradizione e nella lingua del dialetto salentino, ma si apre a una sensibilità contemporanea, affrontando temi universali come l’amore, la memoria e i sentimenti, con autenticità e senza retorica.





Sul palco, l’artista si distingue per un approccio diretto e sincero, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza intima e partecipata. La sua voce, intensa e genuina, diventa veicolo di emozioni profonde, trasformando ogni esibizione in un momento condiviso.





Attualmente impegnato nella realizzazione del suo secondo album, Miro continua a esplorare nuovi linguaggi musicali, mantenendo sempre forte il legame con le proprie radici.





L’ingresso al concerto è gratuito.