L' Antropologia del movimento: l'uomo come viandante





Nell'inventario delle forme umane che abbiamo fin qui esplorato, emerge la necessità di soffermarsi su quella parte del corpo che più di ogni altra definisce la nostra presenza nel mondo attraverso l’azione: le gambe.

Se il pensiero spesso si cristallizza nell'astrazione, le gambe lo riportano alla concretezza, agendo come i motori di quella spinta che trasforma l’inerzia in destino. Scrivere delle gambe non significa soltanto celebrarne la funzione anatomica, ma indagare la radice stessa della nostra libertà, intesa come capacità di albergare lo spazio e di misurarlo con la fatica del movimento.

Le gambe non sono meri pilastri anatomici né semplici leve biomeccaniche: costituiscono la nostra prima forma di dialettica con il mondo. Riscoprire la loro funzione significa riappropriarsi della gravità e della nostra identità più autentica. Camminare è un atto sovversivo poiché sottrae il corpo alla logica della velocità istantanea e lo restituisce alla lentezza del divenire, a quel ritmo che si riverbera nel suolo attraverso il contatto dei piedi, trasformando ogni passo in un’affermazione di esistenza.

L’essere umano ha conquistato la propria coscienza nel momento esatto in cui ha sollevato lo sguardo da terra, affidando alle gambe il compito di sostenere la sfida della verticalità e di inaugurare la storia dell’erranza.

Questa transizione non è stata esclusivamente evolutiva, ma filosofica. Come suggerisce l’antropologo David Le Breton, il cammino rappresenta un modo per sfrangiare l'identità attraverso l’attrito con lo spazio aperto e le gambe sono i vettori di questa ricerca: permettono di misurare le distanze e di colmare il vuoto tra il qui e l’altrove, con la costanza del muscolo e la determinazione del passo.

In questa prospettiva, l’andare non è un semplice spostamento finalistico, ma una forma di pensiero itinerante. Dobbiamo però rifuggire da una visione puramente idilliaca o sportiva del movimento. Le gambe sono anche il luogo della stanchezza, del cedimento improvviso e della resistenza ostinata; portano il peso dei nostri anni, la memoria delle salite affrontate in solitudine e il tremore delle incertezze.

In questo senso, incarnano la nostra verità più nuda. Il modo in cui procediamo (se spediti, esitanti, zoppicanti o fieri) dice tutto sulla nostra postura morale nei confronti della vita e dell'altro. Intellettuali come Rebecca Solnit hanno evidenziato come il camminare sia intrinsecamente legato alla democrazia e alla pratica della libertà civile. Le gambe che marciano nelle piazze o che semplicemente scelgono di deviare dal sentiero già battuto, rappresentano l’espressione massima dell’autodeterminazione.

L'atto di muoversi verso l’ignoto rimane l’ultimo baluardo dell’imprevedibilità umana: ci ricorda con forza che siamo creature terrestri, ma capaci di trascendere la nostra condizione attraverso lo slancio verso ciò che non conosciamo ancora. Nell’ambito educativo, dovremmo interrogarci su quanto spazio e quale dignità concediamo al corpo in movimento.

La scuola e i luoghi della formazione sono troppo spesso templi della sedentarietà forzata, dove le gambe sono costrette sotto banchi che ne castrano la vitalità e l'impulso. Educare al movimento significa invece insegnare alle nuove generazioni che la conoscenza non è solo un accumulo passivo di nozioni, ma un'esplorazione fisica e sensoriale.

Il "pensiero che cammina", caro alla tradizione peripatetica, suggerisce che la comprensione profonda di un concetto nasce dall’unione inscindibile tra intelletto e azione motoria. Le gambe ci insegnano la pazienza del processo e il valore del tempo: non si arriva alla meta senza aver affrontato ogni singolo centimetro del tragitto e non esistono scorciatoie che non sacrifichino una parte essenziale dell’esperienza vissuta.

Ripartire dalle gambe significa quindi ripartire dalla fatica che nobilita lo spirito, quella che lo costringe a confrontarsi con la realtà, con i tempi naturali della crescita e con l’inevitabile confronto con la propria resistenza fisica e psichica. Questa riflessione non vuole essere un punto di arrivo, quanto piuttosto l’innesco di una consapevolezza nuova.

Pur chiudendo idealmente un cerchio sulla fenomenologia del corpo, le gambe pongono le basi per un’indagine sulla natura della nostra esistenza. Ci dicono che, per quanto possiamo sentirci confinati in uno spazio o in un'identità, possediamo sempre la facoltà intrinseca di alzarci e mutare prospettiva.

Esse incarnano il simbolo di una speranza cinetica: finché c’è movimento, c’è la possibilità concreta di una riscrittura del destino, individuale e collettivo. Le gambe ci conducono ora dinanzi a un concetto che interroga la misura stessa del nostro essere: la questione del limite, ovvero la natura profonda di quel confine che dà forma a ogni nostra possibile meta.





Articolo a cura di Veronica Di Mauro

( riadattato dall'originale, pubblicato sul blog ©️ Cronache Creative https://cronachecreative.wordpress.com )