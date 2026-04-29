La Costituzione ai neo-diciottenni: Santa Cesarea Terme rinnova l’appuntamento con i giovani cittadini



L’amministrazione comunale e la Consulta Giovanile di Santa Cesarea Terme incontrano i neo-diciottenni per la consegna della Costituzione. L’iniziativa si terrà il 30 aprile in Municipio.





SANTA CESAREA TERME (LE) - Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale di Santa Cesarea Terme, insieme alla Consulta Giovanile, rinnova l’appuntamento con la cerimonia di consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai cittadini neo-maggiorenni, un momento simbolico e significativo che segna l’ingresso dei giovani nella piena partecipazione alla vita civica, sociale e democratica della comunità.





L’incontro si svolgerà giovedì 30 aprile alle ore 18:30 presso la Sala consiliare e si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Pasquale Bleve, del consigliere delegato alle Politiche Giovanili Salvatore Maggio e del Presidente della Consulta Giovanile Niccolò Guida, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione verso le nuove generazioni e il loro ruolo attivo nella comunità.





La scelta della data, alla vigilia della Festa del Lavoro del 1° maggio, intende sottolineare il legame tra i valori della Costituzione e il diritto al lavoro, principio fondante della Repubblica e tema centrale nel percorso di crescita personale e civile dei giovani cittadini.





Nel corso della serata interverranno il prof. Enrico Cuccodoro, costituzionalista, che offrirà una riflessione anche in occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente, e Gianluca Palma, (p)artigiano della cultura dell’associazione La Scatola di Latta, che porterà una testimonianza sul valore dell’impegno culturale e del lavoro come strumenti di partecipazione e consapevolezza, anche a partire dall’esperienza dell’associazione nella scoperta e riscoperta del territorio.





Nel corso dell’incontro sarà consegnata copia della Costituzione italiana ai neo-diciottenni residenti, quale segno concreto di ingresso nella vita civica della comunità.