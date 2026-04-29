Guagnano, al VI festival 'Menabò' lo scrittore turco Hasan Erkek e il poeta estone Juri Talvet



GUAGNANO (LE) - A partire dal 2 maggio, per tre giorni, si svolgerà a Guagnano la VI edizione del 'Festival Menabò', contenitore culturale di elevato prestigio ideato da Elio Scarciglia, documentarista e direttore editoriale di Terra d'Ulivi, in collaborazione con il Comune di Guagnano e l’Assessorato alla Cultura. - A partire dal 2 maggio, per tre giorni, si svolgerà a Guagnano la VI edizione del 'Festival Menabò', contenitore culturale di elevato prestigio ideato da Elio Scarciglia, documentarista e direttore editoriale di Terra d'Ulivi, in collaborazione con il Comune di Guagnano e l’Assessorato alla Cultura.





Il Festival Menabò si contraddistingue ormai fra gli eventi di rilievo del territorio, configurandosi come una rassegna letteraria e artistica dal sapore internazionale, con la partecipazione di autori, poeti, scrittori, operatori culturali, giornalisti, artisti, ricercatori della parola e dell'immagine, studiosi e accademici, giunti da diverse città d'Italia e d'Europa.

Il programma, quest' anno, si svolgerà nel suggestivo scenario di Cantine Moros – Stazione Moros 73010 (via Provinciale 222), con incursioni al Circolo Arci Rubik (via Cellino 5), che ospiterà alcune performance artistiche, e con le premiazioni della II edizione del Concorso 'Trame di Borghi', che invece si terranno nuovamente presso il Laboratorio Urbano 'Lievito Madre', in piazza Aldo Moro, nella frazione di Villa Baldassarri.





Molti saranno i momenti dedicati alla riflessione critica, insieme alla presentazione dei libri editati da Terra d'ulivi e dei relativi autori.





Inoltre, dibattiti, reading, momenti musicali ed esposizioni artistiche. Fra i vari ospiti internazionali, spicca la presenza del Prof. Hasan Erkek, drammaturgo e scrittore turco.





Saranno presenti anche Daniele Pietri e Nicoletta Manca, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) che co-patrocina l'evento.





Fra i momenti salienti, l'inaugurazione delle 𝒎o𝒔𝒕rer pittoriche di Gianpiero Leo e Alberto Cini, insieme all'arte fotografica di Dalila Arnesano.





Nel programma, figura anche la presentazione della VI edizione del Premio di Terra d'Ulivi "Riconoscere una storia" e la relativa premiazione dell'autore che la giuria, all'unanimità, ha scelto.

Un altro importante riconoscimento sarà il ‘’Menabò Incontri – premio internazionale città di Guagnano’’ che sarà assegnato all’accademico, poeta e saggista Juri Talvet (Estonia).





Una delle novità di quest'anno è rappresentata dalla collaborazione del CSM di Campi Salentina, che offrirà un contributo originale in linea con le finalità del Festival.





Spazio anche alla musica, con il sax di Silvio Bonea e il sassofono soprano di Pietro Santoro. Fra le altre cose, non mancherà la pizzica. Da non perdere, infine, la chiusura affidata alla poesia in concerto di Massimiliano Bianchi, neuro scienziato e poeta, con la partecipazione della violinista Michela D'Amico.





«Menabò è un investimento in cultura che il nostro Comune porta avanti convintamente ormai da tre anni – afferma il Sindaco di Guagnano Francois Imperiale - Il lavoro del nostro concittadino Elio Scarciglia è meritevole del nostro pieno sostegno, attraverso l'Assessorato alla Cultura. Il profilo letterario del Festival è di altissimo livello, e rappresenta anche una importante opportunità di promozione del nostro territorio. La collaborazione con il Comune di Rio Saliceto è ulteriore conferma delle sinergie in atto.» L’Assessore alla Cultura Mimma Leone aggiunge «Non possiamo che essere onorati di accogliere un evento letterario che porta in alto il nome di Guagnano in uno scenario internazionale di cultura e arte che permette un confronto senza precedenti fra pubblico e accademici, studiosi, artisti e appassionati».





Questa edizione si avvale anche del coinvolgimento di Pro Loco Guagnano ’93 e di Salento Informa. L’ingresso è libero per tutti gli eventi in programma.