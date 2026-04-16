La Legge n. 1/2026: a Bari un convegno formativo su novità normative, responsabilità amministrativa e impatti operativi per gli Enti locali



BARI - Martedì 21 aprile nella sala Ianni del Comando di Polizia Locale di Bari il convegno dal titolo "La Legge n. 1/2026 – Novità, impatti operativi e profili di rischio per Enti locali: la responsabilità amministrativa del RUP e dei dirigenti degli enti locali", un appuntamento dedicato all’approfondimento delle recenti evoluzioni normative in materia di responsabilità amministrativa e contabile nella Pubblica Amministrazione. - Martedì 21 aprile nella sala Ianni del Comando di Polizia Locale di Bari il convegno dal titolo "La Legge n. 1/2026 – Novità, impatti operativi e profili di rischio per Enti locali: la responsabilità amministrativa del RUP e dei dirigenti degli enti locali", un appuntamento dedicato all’approfondimento delle recenti evoluzioni normative in materia di responsabilità amministrativa e contabile nella Pubblica Amministrazione.





Il convegno formativo è organizzato da Consapi Group S.r.l., realtà attiva nella consulenza e nella formazione specialistica per la Pubblica Amministrazione, in collaborazione con ANCI Puglia, riferimento istituzionale per i Comuni del territorio.





La collaborazione tra le due organizzazioni nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto qualificato su temi di attualità e di rilevanza operativa. L’iniziativa intende fornire un quadro completo e aggiornato della riforma introdotta dalla Legge n. 1/2026, approfondendone le implicazioni sull’attività quotidiana di dirigenti, funzionari e Responsabili Unici del Procedimento (RUP), con particolare attenzione ai profili di rischio e alle nuove responsabilità legate alla gestione delle risorse pubbliche.





Il programma prevede, a partire dalle ore 9:00, la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali del Vicepresidente Vicario di ANCI Puglia, Michele Sperti, e della Fondatrice e CEO di Consapi Group S.r.l., Sapia Pugliese. A seguire sono previsti gli interventi dei relatori provenienti dall’ambito istituzionale, giuridico e accademico.





Tra questi, l’Avv. Nicola Parisi, avvocato amministrativista del Foro di Bari ed esperto formatore per istituti scolastici ed enti pubblici; l’Avv. Lucrezia Fiandaca, avvocato dello Stato e docente in percorsi formativi rivolti a Pubbliche Amministrazioni, Ministeri e istituzioni universitarie; il Dott. Pierpaolo Grasso, magistrato presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Puglia; e il Prof. Avv. Salvatore Giuseppe Simone, avvocato del Foro di Trani e docente presso l’Università degli Studi di Bari.





Nel corso della giornata saranno approfonditi i principali aspetti della riforma: dalla ratio legis e dagli obiettivi normativi, all’evoluzione della responsabilità penale e contabile del funzionario pubblico, fino ai nuovi scenari interpretativi legati alla nozione di colpa grave. Ampio spazio sarà dedicato anche al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, alla prescrizione dell’azione di responsabilità e ai criteri di quantificazione del danno.





Particolare attenzione sarà riservata al ruolo del RUP e dei dirigenti comunali come agenti contabili, con un focus specifico sulla gestione degli appalti pubblici, sull’utilizzo delle risorse del PNRR e sulle criticità operative che interessano gli enti locali, anche attraverso l’analisi di casi pratici e scenari applicativi. La partecipazione è gratuita previa registrazione all’indirizzo info@consapi.it e fino a esaurimento posti.





Comando Polizia Municipale – via Paolo Aquilino, 1–3 – Bari

Inizio convegno: 09.00

Fine convegno: 13:00