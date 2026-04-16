UILA Brindisi: approvato all’unanimità il documento finale dell’VIII Congresso Territoriale



SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – Si è svolto l’VIII Congresso Territoriale della UILA di Brindisi, un momento di confronto e partecipazione che ha visto delegate e delegati riuniti per tracciare le linee guida dell’azione sindacale futura. Al termine dei lavori, è stato approvato all’unanimità il documento finale, che recepisce la relazione del Segretario Territoriale Luigi Vizzino, arricchita dai contributi emersi nel dibattito e dalle conclusioni della Segretaria Generale Nazionale Enrica Mammucari. – Si è svolto l’VIII Congresso Territoriale della UILA di Brindisi, un momento di confronto e partecipazione che ha visto delegate e delegati riuniti per tracciare le linee guida dell’azione sindacale futura. Al termine dei lavori, è stato approvato all’unanimità il documento finale, che recepisce la relazione del Segretario Territoriale Luigi Vizzino, arricchita dai contributi emersi nel dibattito e dalle conclusioni della Segretaria Generale Nazionale Enrica Mammucari.





Il Congresso ha espresso una ferma condanna nei confronti dei conflitti armati in corso, denunciando le logiche egemoniche e annessionistiche che generano distruzione, vittime innocenti e instabilità globale. È stato ribadito l’auspicio che la diplomazia internazionale e l’azione degli organismi sovranazionali possano favorire una svolta nei principali scenari di crisi, promuovendo la cessazione delle ostilità. Pace, autodeterminazione dei popoli, libertà, giustizia e democrazia rappresentano i valori fondanti dell’impegno sindacale.





Sul piano economico e sociale, il Congresso ha sottolineato la necessità di interventi straordinari a sostegno di imprese e famiglie, colpite dall’aumento dei costi delle materie prime e dall’inflazione. Infrastrutture, logistica, ambiente, salute, Mezzogiorno, istruzione, innovazione e ricerca sono stati individuati come asset strategici sui quali orientare le politiche pubbliche, anche attraverso l’utilizzo efficace delle risorse del PNRR.





Al centro dell’azione della UILA restano il lavoro di qualità, la tutela dei diritti, un sistema fiscale equo e pensioni adeguate. Particolare attenzione è stata dedicata alla filiera agroalimentare, considerata un patrimonio da valorizzare attraverso processi di integrazione, innovazione e commercializzazione, in grado di generare reddito e occupazione, soprattutto per le nuove generazioni.





Il Congresso ha assunto pienamente la responsabilità di guidare il movimento del lavoro agroalimentare nel territorio brindisino, affidando al nuovo gruppo dirigente il compito di promuovere interventi concreti. Tra le priorità: il contrasto alla diffusione della xylella e la salvaguardia del patrimonio olivicolo del Salento; il potenziamento delle infrastrutture e dei processi produttivi; la lotta al lavoro irregolare e allo sfruttamento; la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di "zero morti sul lavoro"; e la diffusione di un modello di lavoro etico e di qualità.





Grande rilievo è stato attribuito anche alla formazione, all’integrazione e al ruolo degli enti bilaterali nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in un contesto produttivo in continua trasformazione.





Il Congresso ha inoltre ribadito la necessità di un sindacato moderno, vicino ai lavoratori e capace di interpretarne i bisogni, fondato su partecipazione, corresponsabilità e presenza capillare sul territorio. Solo attraverso competenze adeguate, formazione continua e strumenti efficaci sarà possibile garantire una rappresentanza credibile e incisiva.





Nel corso dei lavori è stato rivolto un sentito ringraziamento a Luigi Vizzino, fondatore della UILA di Brindisi, al quale è stato conferito all’unanimità l’incarico di Presidente del Consiglio Territoriale. Al neo eletto Segretario Generale Giovanni Allegrini e al nuovo gruppo dirigente è stato augurato buon lavoro, con l’impegno di proseguire nel solco tracciato, rafforzando la tutela dei diritti e il ruolo dell’organizzazione nel territorio.





Il documento finale rappresenta così una sintesi condivisa di valori, obiettivi e impegni, a conferma della volontà della UILA di Brindisi di essere protagonista attiva nel rilancio del lavoro e dello sviluppo sociale ed economico del territorio.