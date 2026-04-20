Piano di Formazione Specialistica, concluso il primo incontro in Fiera del Levante



BARI - Ha preso ufficialmente il via il Piano di Formazione Specialistica, promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027,con un primo incontro che si è tenuto questa mattina presso la Fiera del Levante di Bari e che ha registrato una grandissima partecipazione. - Ha preso ufficialmente il via il Piano di Formazione Specialistica, promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027,con un primo incontro che si è tenuto questa mattina presso la Fiera del Levante di Bari e che ha registrato una grandissima partecipazione.





L’iniziativa è rivolta al personale degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni, con l’obiettivo di rafforzare in maniera concreta e strutturale la capacità amministrativa nella gestione delle politiche sociali e dei fondi europei.





Elemento centrale e distintivo del Piano è il suo approccio costruito "dal basso": il programma formativo è stato infatti definito a partire dalle istanze e dai fabbisogni espressi dagli Ambiti Territoriali Sociali, così da rispondere in modo mirato alle esigenze operative dei territori e sostenere una crescita condivisa delle competenze. Una scelta che consente di rendere la formazione immediatamente utile, aderente alle reali necessità degli enti e capace di produrre un impatto concreto sull’efficacia dei servizi.





"Investire sulle competenze significa rafforzare la qualità dell’azione pubblica e rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini" dichiara l’assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili "Questo percorso nasce dall’ascolto dei territori e punta a costruire strumenti operativi condivisi per una pubblica amministrazione sempre più moderna e integrata".





Il programma formativo affronta temi strategici per l’innovazione amministrativa, tra cui programmazione e rendicontazione dei fondi europei, co-programmazione e co-progettazione, digitalizzazione dei procedimenti, valutazione dell’impatto sociale e gestione dei dati.





Il percorso proseguirà per tutto il 2026 con un calendario articolato di appuntamenti, coinvolgendo esperti di rilievo nazionale provenienti dal mondo accademico e istituzionale, chiamati a trasferire competenze pratiche e immediatamente spendibili nel lavoro quotidiano. Un investimento mirato e condiviso che punta a costruire una Pubblica Amministrazione sempre più efficiente, competente e vicina alle comunità.