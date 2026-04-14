Ostuni, firmato il Protocollo d’Intesa per l’HUB per lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Rurali



OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni ha sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa per la creazione di un HUB dedicato allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, in collaborazione con il G.A.L. Alto Salento, l’I.T.E.T. Pantanelli - Monnet e il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere. - Il Comune di Ostuni ha sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa per la creazione di un HUB dedicato allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, in collaborazione con il G.A.L. Alto Salento, l’I.T.E.T. Pantanelli - Monnet e il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento unico per cittadini, agricoltori e operatori del settore, attraverso uno sportello congiunto che garantirà servizi di divulgazione agro-ambientale, supporto tecnico e consulenza per la gestione sostenibile del territorio.





Il progetto punta a promuovere modelli di sviluppo rurale sostenibile, valorizzare le produzioni locali – dall’olivicoltura al comparto vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico – e tutelare il patrimonio paesaggistico e ambientale che caratterizza il nostro territorio.





Attraverso l’HUB saranno attivati servizi informativi permanenti, attività di orientamento e assistenza tecnica, oltre a incontri pubblici e momenti di confronto con la comunità, per accompagnare imprese e cittadini verso pratiche sempre più sostenibili e innovative.





Un passo concreto verso la costruzione di una comunità più consapevole, capace di coniugare sviluppo economico, tutela dell’ambiente e valorizzazione delle identità locali.