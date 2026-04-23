Lecce, 17enne ferito da colpo alla testa: nuovi rilievi della polizia. Si indaga per istigazione al suicidio
Gli agenti della Squadra Mobile sono tornati sul posto per effettuare ulteriori rilievi tecnici, concentrandosi su tracce ematiche, impronte digitali e ricostruzioni fotogrammetriche dell’ambiente. L’obiettivo è quello di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare la compatibilità delle varie ricostruzioni.
Secondo quanto riferito da alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, in particolare dal fratello maggiore e da un amico presenti in casa al momento dei fatti, il 17enne avrebbe trovato un’arma da fuoco apparentemente scarica e avrebbe iniziato a maneggiarla. In quel contesto, non sarebbe stato consapevole della presenza di un colpo ancora in canna, che potrebbe essere partito accidentalmente.
Sulle tre persone presenti nell’abitazione è stata effettuata la prova dello stub, l’esame utile a rilevare eventuali tracce di polvere da sparo. L’arma, secondo quanto emerso, sarebbe regolarmente detenuta dal proprietario della casa.
Le condizioni del ragazzo restano gravi e la sua posizione è seguita con attenzione dagli inquirenti, mentre prosegue il lavoro investigativo per definire con esattezza responsabilità e dinamica dei fatti.
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