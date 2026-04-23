A Martina Franca un aperitivo di comunità tra musica, partecipazione e Zero alcool



L’iniziativa di domenica 26 aprile è stata ideata e organizzata dalla dottoressa Mariangela Palazzo, presidente dell’associazione Aise - unitamente al socio Ivan Tolla - promotrice della campagna che stanno portando tra i giovani una nuova cultura del bere senza rischi





MARTINA FRANCA (TA) - ‘Piazza Umberto si illumina-Aperitif Experience’ è l’iniziativa che l’associazione Aise, unitamente agli esercizi di vicinato, ha organizzato per domenica 26 aprile a Martina Franca, nell’ambito della campagna Zero alcool: in piazza Umberto, dalle 11.30 alle 14.30, un angolo simbolo della città si animerà attraverso la musica, la luce e lo stare insieme. È un invito a vivere la città in modo nuovo, a riscoprire la bellezza della condivisione, facendo dello spirito identitario non un muro invalicabile, ma un ponte verso chiunque voglia interpretare allo stesso modo la vitalità martinese.





“L’iniziativa - puntualizza la dottoressa Mariangela Palazzo, presidente dell’associazione Aise promotrice della campagna Zero alcool - nasce con l’obiettivo di trasformare piazza Umberto in un luogo di incontro vivo, accogliente e partecipato, capace di unire generazioni diverse in un’atmosfera elegante e coinvolgente. Protagonista della mattinata sarà la musica italiana, reinterpretata in chiave jazz, che avvolgerà il pubblico in sonorità raffinate e suggestive, creando un ambiente intimo, ma allo stesso tempo vibrante di energia. Le note accompagnano un momento di convivialità pensato per tutti, con proposte gastronomiche e un aperitivo offerti gratuitamente, rendendo l’esperienza ancora più piacevole e accessibile”.





Accanto all’intrattenimento, l’evento porta con sé anche un importante messaggio sociale: sensibilizzare la comunità, in particolare i più giovani, su temi di responsabilità e sicurezza, dimostrando come si possano gustare ugualmente i drink e i liquori, che piacciono anche agli adolescenti, ma senza l’alcool e i rischi a esso connessi.





“Con l’aperitivo di comunità - ha proseguito la promotrice dell’iniziativa - intendiamo promuovere una cultura della consapevolezza e del rispetto, che abbia al centro i cambiamenti normativi, con una visione più attenta alla tutela della vita e della collettività”. E come dice Ivan Tolla, che sarà presente con il suo mitico spritz, in modo provocatorio: alcolico o non alcolico questo è il dilemma, ma puoi sceglierli entrambi, così ti diverti con sobrietà. Gli esercizi di vicinato - vini di Nicchia, A tempo tuo, Carnezzeria, The Cave, Belgusto, Bar Adua - proporranno le loro specialità food&drink, sostenuti da libreria Colucci, Particolarità, Alfieri Ceramiche, Agenzia Catacchio, PokiMaki, Studio R. Zaccaria, Agenzia Liuzzi, Farmacia Semeraro, Immobilizare Valle d’Itria, Compro Ora, Studio M.Palazzo, che contribuiranno a creare una rete viva e partecipata, capace di valorizzare il tessuto urbano e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Residenti, cittadini e visitatori si ritrovano così a condividere uno spazio che, per un giorno, diventa ancora più luminoso per l’energia delle persone che lo abitano”.





“Partecipare a «Piazza Umberto si illumina-Aperitif experience» significa - conclude la dottoressa Palazzo - concedersi un momento di bellezza, leggerezza e riflessione, lasciandosi trasportare dalla musica, dal calore della comunità e dalla magia di un luogo che si accende di nuove emozioni”.



