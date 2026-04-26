Volo Londra-Bari dirottato su Venezia: passeggero ubriaco tenta di avvicinarsi alla cabina, arrestato

BARI – Momenti di forte tensione nella serata di sabato 25 aprile a bordo del volo Ryanair RYR1905, partito dall’aeroporto di Londra Stansted e diretto a Bari.

Durante la tratta, un passeggero in evidente stato di ebbrezza avrebbe iniziato a creare disordini a bordo, disturbando viaggiatori ed equipaggio. La situazione sarebbe poi degenerata fino al tentativo dell’uomo di avvicinarsi alla cabina di pilotaggio.

A quel punto il comandante ha deciso di deviare il volo, operato con un Boeing 737-800, verso l’aeroporto di Venezia per motivi di sicurezza.

All’atterraggio, il passeggero è stato bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato. Dopo le operazioni di controllo e la gestione dell’episodio a bordo, il velivolo è potuto ripartire verso Bari, dove è arrivato con oltre un’ora di ritardo.

Il volo si è concluso tra disagi per i passeggeri, ma senza ulteriori conseguenze.