Lecce a Bologna per la salvezza, emiliani a caccia dell’Europa

- Il Lecce sarà impegnato domani alle ore 18 sul campo del Bologna allo stadio “Renato Dall’Ara”, nella gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Una sfida delicata per entrambe le squadre, con obiettivi stagionali ancora pienamente in gioco.

I salentini arrivano all’appuntamento dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro l’Atalanta al “Via del Mare” e hanno bisogno di una vittoria per compiere un passo significativo verso la salvezza. Di fronte, però, ci sarà un Bologna in fiducia, reduce dal successo per 2-1 contro la Cremonese allo “Zini”, determinato a rimanere agganciato alla corsa per un posto in Europa League.

Sul fronte formazione, il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Sottil, Camarda e Berisha. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Coulibaly e Gandelman, con Pierotti in cabina di regia. In attacco spazio alla coppia composta da Stulic e Banda.

Anche il Bologna di Vincenzo Italiano dovrà fronteggiare diverse assenze: Ferguson sarà squalificato, mentre Skorupski, Lykogiannis e Dallinga sono alle prese con problemi muscolari. Sugli esterni giocheranno Freuler e Moro, con Orsolini nel ruolo di trequartista a supporto del tandem offensivo formato da Cambiaghi e Odgaard.

La direzione di gara è stata affidata ad Andrea Colombo della sezione di Como.

L’ultimo precedente in Serie A disputato a Bologna risale al 2 novembre 2024: in quell’occasione furono gli emiliani a imporsi per 1-0, grazie alla rete decisiva di Orsolini arrivata al 40’ della ripresa. Una sfida che il Lecce cercherà di riscattare per continuare la propria corsa verso la permanenza nella massima serie.