Lecce, Coulibaly torna titolare contro il Bologna

US Lecce

Bologna FC 1909

Renato Dall'Ara

- Buone notizie per ilin vista della sfida di domenica 12 aprile alle ore 18 contro ilallo stadio, gara valida per la 32ª giornata di Serie A.

Il centrocampista Lassana Coulibaly tornerà infatti nell’undici titolare dopo l’infortunio rimediato contro il SSC Napoli allo stadio Maradona, dove aveva riportato uno stiramento. Il maliano aveva saltato la trasferta contro la AS Roma all’Olimpico, tornando poi in campo contro l’Atalanta BC subentrando nel secondo tempo.

In questa stagione Coulibaly ha già collezionato 26 presenze con la maglia giallorossa, confermandosi elemento importante nello scacchiere del Lecce.

Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di US Salernitana 1919, Angers SCO, Cercle Brugge, Rangers FC e SC Bastia, oltre al percorso nelle giovanili. Con la nazionale del Mali ha totalizzato 55 presenze, a cui si aggiungono tre gare con l’Under 23.

Per il Lecce, l’obiettivo resta la salvezza: il recupero di Coulibaly rappresenta un tassello importante nella corsa alla permanenza in Serie A.