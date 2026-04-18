Lecce, La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso introduce Airlite: il Relaxarium diventa un ambiente “che respira”

LECCE - Nel centro storico di Lecce, a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce, La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso introduce una nuova tecnologia dedicata al benessere degli ospiti, segnando un’innovazione nel settore dell’ospitalità di lusso.

La struttura ha infatti adottato Airlite all’interno del proprio Relaxarium, una pittura minerale attivata dalla luce — naturale o artificiale — che trasforma le superfici in elementi attivi per la purificazione dell’aria. Secondo quanto comunicato, il sistema sarebbe in grado di ridurre fino all’88,8% degli agenti inquinanti e fino al 99,9% di batteri e virus presenti nell’ambiente, contribuendo anche all’abbattimento di sostanze nocive come ossidi di azoto, benzene e formaldeide.

Un modello di ospitalità “attiva”

L’intervento viene presentato dalla struttura come una scelta pionieristica in Europa nel settore alberghiero, con l’obiettivo di integrare comfort, estetica e qualità ambientale. La tecnologia non richiede consumo energetico né manutenzione e agisce in modo continuo sulle superfici trattate.

Il Relaxarium, spazio dedicato al benessere e ai trattamenti, diventa così un ambiente concepito per offrire una qualità dell’aria assimilabile a quella di contesti naturali, come foreste, combinando acqua, luce e aria in un’unica esperienza sensoriale.

Una visione di lusso sostenibile

L’iniziativa si inserisce nella più ampia filosofia della Fiermontina Family Collection, che punta a un modello di ospitalità definito come più sostenibile ed evoluto, con attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale e all’uso di materiali a basso contenuto di composti organici volatili.

La tecnologia Airlite, sviluppata attraverso ricerca nel campo dei materiali fotosensibili, è prodotta con energia rinnovabile e utilizza una quota di materie prime riciclate, proponendosi come soluzione per migliorare la qualità dell’aria in ambienti interni come hotel, scuole e strutture sanitarie.

Un progetto tra design e ricerca

La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso si aggiunge così agli altri spazi della collezione tra Puglia, Parigi e Marocco, rafforzando un modello di ospitalità che integra arte, memoria e innovazione tecnologica.

L’adozione di Airlite viene presentata non solo come scelta tecnica, ma come parte di una visione più ampia: un’ospitalità che si concentra anche su ciò che non si vede, come la qualità dell’aria, e sul suo impatto diretto sul benessere delle persone.