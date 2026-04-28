Lecce, SGM e Traivel lanciano un nuovo servizio digitale per integrare mobilità e turismo urbano

LECCE - Un nuovo sistema digitale per migliorare la mobilità urbana e valorizzare il territorio sarà presentato mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 12 presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce.

L’iniziativa è promossa da SGM e Traivel e punta a integrare l’app SGM Lecce, dedicata agli spostamenti in città, con una piattaforma innovativa orientata alla scoperta di luoghi, eventi ed esperienze del territorio. L’obiettivo è offrire un servizio unico capace di accompagnare cittadini e visitatori sia nella mobilità quotidiana sia nell’esplorazione culturale e turistica della città.

Il progetto si propone di migliorare l’accesso ai servizi urbani e, al tempo stesso, valorizzare il patrimonio locale attraverso strumenti digitali integrati.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente SGM Damiano D’Autilia, l’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia, la responsabile del progetto App SGM Lecce Gloria Amante e il rappresentante legale di Traivel Angelo Michele Marzullo.